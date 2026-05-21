Il direttore editoriale del Giornale si è commosso ricordando l'ex giornalista e scrittrice, affermando che lei decise di morire e scelse come ultima tappa la sua casa. Durante un intervento pubblico, Feltri ha parlato di Oriana Fallaci come di una persona di grande talento, sottolineando il suo rapporto personale con lei. Il video della sua testimonianza ha fatto il giro dei social, suscitando reazioni di emotività tra chi ha seguito il ricordo.

Il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri si commuove ricordando l'ex giornalista e scrittrice italiana Oriana Fallaci Il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri si commuove ricordando l'ex giornalista e scrittrice italiana Oriana Fallaci, che conobbe "quando lavoravo al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Feltri si commuove ricordando Oriana Fallaci: "Era un genio, decise di morire e scelse come ultima tappa casa mia" - VIDEO

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Feltrissimo - Una donna di fuoco

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