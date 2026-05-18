A Cannes presentato il documentario Vittorio de Sica - La vita in scena di Francesco Zippel Il video di Amicait

Il ritratto dell'uomo e dell'artista, capace di ispirare ancora oggi tanti autori del cinema mondiale. Le parole del regista Francesco Zippel (askanews) – Il racconto dell’uomo e soprattutto dell’artista pieno di umanità, capace di ispirare ancora oggi tanti autori del cinema mondiale. Presentato a Cannes Classics, unico italiano sulla Croisette, il documentario Vittorio de Sica – La vita in scena, è uno spaccato delle vita del grande maestro tra ricordi di familiari e amici, dal figlio Christian ai nipoti, materiali d’archivio inediti, testimonianze di cineasti contemporanei, affascinati dal suo modo di osservare la realtà e trasformarla in emozione sul grande schermo come racconta il regista Francesco Zippel. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Cannes presentato il documentario "Vittorio de Sica - La vita in scena" di Francesco Zippel. Il video di Amica.it

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