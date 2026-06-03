Cosa: Uscita al cinema del documentario Vittorio De Sica – La vita in scena, scritto e diretto da Francesco Zippel.. Dove e Quando: Nelle sale cinematografiche italiane il 22, 23 e 24 giugno.. Perché: Per esplorare la modernità dello sguardo di un autore leggendario, capace di trasformare l’osservazione del reale in un’emozione universale.. Il cinema italiano si prepara ad accogliere un’opera che promette di riaccendere i riflettori su una delle figure più emblematiche e influenti della sua storia. Vittorio De Sica – La vita in scena è il nuovo, attesissimo documentario scritto e diretto da Francesco Zippel, un viaggio emozionante che ripercorre l’esistenza, l’opera e la straordinaria eredità artistica del grande maestro del Neorealismo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Vittorio De Sica – La vita in scena: il ritratto intimo di un Maestro al cinema

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Terminal Station (1953) directed by Vittorio De Sica | with Jennifer Jones, Montgomery Clift

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