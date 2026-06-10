Un uomo di 50 anni è stato denunciato a Vittoria per aver guidato senza patente e per aver portato con sé una pistola e una mannaia. L'intervento è avvenuto durante un controllo effettuato di notte. Durante la verifica, sono stati trovati armi e si è accertato che l'uomo non aveva la patente di guida valida. La posizione dell'uomo è ora al vaglio delle autorità competenti.

Un uomo di circa 50 anni è stato deferito all’Autorità giudiziaria dopo un controllo effettuato dalla Polizia Stradale alle porte del centro abitato di Vittoria (Ragusa). L’uomo è stato fermato durante un servizio di vigilanza stradale notturno e accusato di guida senza patente e porto abusivo di armi. Guida senza patente: la scoperta degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale della Polizia Stradale ha intensificato i servizi di vigilanza nelle ore notturne nei pressi del centro abitato di Vittoria. Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno fermato un’autovettura con alla guida un cittadino italiano di circa 50 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vittoria, scoperto al volante senza patente e armato di pistola e mannaia: 50enne nei guai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EN-DUB | God of War tank descends! Iron armor sweeps Asia arena, defense lines collapse instantly!

Notizie e thread social correlati

Incidente e rissa sfiorata ad Alatri, al volante di una BMW senza patente né assicurazione, nei guai un 20enneUn incidente stradale si è verificato ad Alatri coinvolgendo un giovane di 20 anni alla guida di una BMW priva di patente e assicurazione.

Tirata choc di 27 ore al volante senza soste: camionista nei guai in SvizzeraUn camionista è stato fermato in Svizzera dopo aver guidato per più di 27 ore consecutive senza soste.