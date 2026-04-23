Incidente e rissa sfiorata ad Alatri al volante di una BMW senza patente né assicurazione nei guai un 20enne

Un incidente stradale si è verificato ad Alatri coinvolgendo un giovane di 20 anni alla guida di una BMW priva di patente e assicurazione. L'evento ha portato a una rissa sfiorata e ha messo in luce situazioni di illegalità amministrativa e potenziali problemi di ordine pubblico. Questi fatti sono stati oggetto di intervento da parte delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione.

Quello che doveva essere il normale rilievo di un sinistro stradale ha portato alla luce un quadro di totale illegalità amministrativa, sfiorando problemi di ordine pubblico. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri sono dovuti intervenire d'urgenza in Viale Francia, a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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