Tirata choc di 27 ore al volante senza soste | camionista nei guai in Svizzera

Un camionista è stato fermato in Svizzera dopo aver guidato per più di 27 ore consecutive senza soste. L'episodio è avvenuto durante un controllo della polizia nel Cantone di Sciaffusa, nel comune di Thayngen. La polizia ha individuato il veicolo e ha fermato il conducente, che non aveva interrotto il viaggio per oltre un giorno. La situazione ha portato all'apertura di un procedimento legale nei confronti del conducente.

Una tirata di oltre 27 ore consecutive al volante del suo autoarticolato, senza pause. È stato infine fermato dalla polizia svizzera del Cantone di Sciaffusa durante un controllo a Thayngen.Per prima cosa l’autista, un quarantenne di nazionalità turca, ha dovuto pagare una cauzione di diverse.🔗 Leggi su Quicomo.it Nervosismo al volante e scorta di cocaina in casa, nei guai un 27enneGli agenti del commissariato di Taurisano hanno fermato tre giovani durante un pattugliamento di routine: dopo il primo involucro rinvenuto in auto,... Leggi anche: Documenti contraffatti, ubriachi al volante e benzina 'sospetta': in 5 finiscono nei guai