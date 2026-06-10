Vittime del dovere | dal 10 giugno l’esenzione IRPEF sulle pensioni

Notizia in breve

Dal 10 giugno, le pensioni considerate “vittime del dovere” sono esentate dall’IRPEF. Per ottenere il rimborso delle tasse pagate prima del 2026, bisogna presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate. L’esenzione riguarda le pensioni di importo minimo e alcune tipologie specifiche di pensione riconosciute come “vittime del dovere”. Non sono state fornite dettagli sulle procedure precise o sui requisiti aggiuntivi necessari.