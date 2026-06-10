Vittime del dovere | dal 10 giugno l’esenzione IRPEF sulle pensioni
Dal 10 giugno, le pensioni considerate “vittime del dovere” sono esentate dall’IRPEF. Per ottenere il rimborso delle tasse pagate prima del 2026, bisogna presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate. L’esenzione riguarda le pensioni di importo minimo e alcune tipologie specifiche di pensione riconosciute come “vittime del dovere”. Non sono state fornite dettagli sulle procedure precise o sui requisiti aggiuntivi necessari.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Con il tasso di disoccupazione al 5,1%, l’esenzione fiscale per le vittime del dovere rafforza il reddito netto dei beneficiari. Fonte Eurostat? L’INPS attiva dal 10 giugno 2026 la procedura per l’esenzione IRPEF alle vittime del dovere. Dal 10 giugno 2026 l’INPS apre ufficialmente le procedure per permettere alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti di richiedere l’esenzione fiscale sulle pensioni. La misura, resa operativa dal messaggio numero 1943, garantisce non solo l’azzeramento delle imposte sui trattamenti correnti, ma prevede anche il rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF e addizionali a partire dai ratei di gennaio 2026. L’intervento mira a garantire l’applicazione pratica di quanto stabilito dalla circolare 512026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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