Pensioni vittime del dovere via all’esenzione Irpef direttamente con l’Inps

Da oggi, le pensioni delle vittime del dovere non sono più soggette a Irpef solo in relazione alla pensione derivante dall'evento che ha conferito loro lo status. L'esenzione si applica ora a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dalla persona, indipendentemente dalla natura della pensione. La modifica riguarda direttamente il modo in cui l’Inps gestisce questa agevolazione fiscale. La decisione si traduce in un’estensione dell’esenzione a tutte le pensioni percepite dalle vittime del dovere.

Cambiano le pensioni per le vittime del dovere. L’ esenzione Irpef non è più legata alla pensione specifica, quindi quella relativa all’evento che conferisce lo status di “vittima del dovere”, ma si estende a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dalla persona. Con la circolare 51 del 2026, l’Inps spiega che, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici vedranno l’esenzione dell’Irpef per la categoria “vittime del dovere” e i loro familiari. Questo passaggio avverrà in maniera automatica a partire dalla prima liquidazione o su quelli già liquidati e in pagamento. Viene anche indicato come, per gli anni d’imposta precedenti, sarà l’interessato a presentare un’apposita domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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