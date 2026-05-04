Pensioni esenzione Irpef per le ‘vittime del dovere' estesa a tutti i trattamenti | i chiarimenti dell'Inps

L’Inps ha annunciato che l’esenzione Irpef riservata alle “vittime del dovere” sarà estesa a tutti i trattamenti pensionistici. In precedenza, questa agevolazione riguardava soltanto le pensioni di coloro che avevano subito gravi lesioni, invalidità permanente o la morte durante il servizio pubblico. La modifica riguarda quindi tutti i trattamenti pensionistici, senza distinzione in base alle condizioni specifiche del beneficiario.

L'esenzione Irpef per le pensioni delle "vittime del dovere" - coloro che hanno subito gravi lesioni, un'invalidità permanente o la morte mentre svolgevano attività a servizio dello Stato - sarà estesa a tutti i trattamenti pensionistici. L'Inps ha chiarito che il beneficio si applica agli importi del 2026 e che sarà possibile richiedere un rimborso per gli anni precedenti. Ecco le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it Vittime del dovere: esenzione Irpef estesa a tutti i trattamenti pensionistici Notizie correlate Leggi anche: Pensioni vittime del dovere, via all’esenzione Irpef direttamente con l’Inps Inchiesta arbitri: nomi ‘graditi’ o ‘sgraditi’ all’Inter? Le zone d’ombra per l’ipotesi di frode sportivaNessuna intercettazione o testimonianza conferma le etichette di 'graditi' o 'sgraditi' sugli arbitri: al momento, sono ricostruzioni della Procura... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pensioni, L’esenzione Irpef si allarga per le Vittime del dovere; Esenzione IRPEF pensioni vittime del dovere: chiarimenti dall'Inps; Esenzione IRPEF estesa a tutti i trattamenti pensionistici per le vittime del dovere; Pensioni vittime del dovere, via all’esenzione Irpef direttamente con l’Inps. Pensioni, esenzione Irpef per le ‘vittime del dovere’ estesa a tutti i trattamenti: i chiarimenti dell’InpsL'esenzione Irpef per le pensioni delle vittime del dovere - coloro che hanno subito gravi lesioni, un'invalidità permanente o la morte mentre ... fanpage.it Pensioni vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa dal 2026INPS chiarisce applicazione dei benefici fiscali su tutti i trattamenti pensionistici con la circolare 51 del 30.4.2026 ... fiscoetasse.com Pensioni, flat tax al 4% per chi rientra in Italia dall'estero: come funziona - facebook.com facebook ITALIANI E PENSIONI, TRA ANSIA, INERZIA E RIMPIANTI x.com/i/broadcasts/1… x.com