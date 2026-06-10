Nella rete Centro 480 di Viterbo, l’acqua è tornata potabile dopo essere stata soggetta a divieto. I quartieri coinvolti sono stati sottoposti a controlli che hanno confermato il ritorno alla normalità. La decisione di revocare il divieto è arrivata dopo che i controlli effettuati da Talete non sono stati sufficienti a prevenire l’ordinanza. La situazione riguarda specifici quartieri della città, dove sono stati adottati provvedimenti temporanei di limitazione della potabilità.

? Punti chiave? In Breve Viterbo ripristina la potabilità dell’acqua nella rete Centro 480 dopo la revoca dell’ordinanza. L’azienda Talete ha comunicato il ripristino della piena potabilità dell’acqua erogata nella rete idrica denominata Centro 480 a Viterbo. Questa decisione segue la revoca dell’ordinanza sindacale precedentemente emessa dal Comune. Il provvedimento riguarda diversi quartieri della città, tra cui Cappuccini, Murialdo, Pila, Barco, Grotticella, Mazzetta, Pietrare e Ponte dell’Elce. L’erogazione torna regolare anche per le zone di strada Cassia sud, strada Filante e strada Buon Respiro. La chiusura formale di questa fase complessa è avvenuta dopo una serie di verifiche tecniche e amministrative. Durante tutto il periodo oggetto della segnalazione, i campionamenti eseguiti dal laboratorio interno di Talete hanno prodotto risultati costanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Viterbo: torna la potabilità dell’acqua nella rete Centro 480

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