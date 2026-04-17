Proseguono le verifiche dell' Arpa sulla potabilità dell' acqua | Risultati alle Asl nel pomeriggio

Le analisi dell'Arpa sulla qualità dell'acqua continuano nelle zone interessate dai recenti interventi sulla rete idrica nel Chietino e nel Pescarese. I risultati delle verifiche saranno consegnati nel pomeriggio alle autorità sanitarie locali. Sono coinvolti 19 comuni che, dopo i lavori, sono sotto osservazione per accertare la potabilità dell'acqua distribuita. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si attendono i dati ufficiali.

Proseguono le analisi dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, impegnata nella gestione dell'emergenza legata alla potabilità dell'acqua nel Chietino e nel Pescarese dopo i lavori sulla rete idrica che hanno interessato 19 comuni. In mattinata sono attesi dalle Asl di Pescara.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Acqua: verifiche in corso sulla potabilità ma ancora incertezza sulle tempisticheL'acqua è stata reimmessa nelle condutture, dopo il maxi intervento sulla condotta Giardino che da lunedì ha lasciato a secco tutta la città di... Ancora in corso le analisi sulla potabilità dell'acqua: centralini presi d'assalto, ecco cosa si può fare e cosa è sconsigliatoDopo il maxi intervento che per quasi due giorni ha lasciato senza acqua 19 comuni delle province fra Chieti e Pescara, ora che la situazione è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Decessi sospetti di anziani in ambulanza: arrestato l'autista, sul caso proseguono le indagini; Potabilità dell’acqua, proseguono i campionamenti nei Comuni interessati: aggiornamento del 15 aprile 2026; Castellamonte, grave incidente sul lavoro: operaio 50enne precipita da un tetto; Foggia, chiuso al traffico Viale Europa: verifiche sugli alberi a seguito del maltempo. Crollo del ponte della Statale 16: proseguono le ricerche. Appello della famiglia del dispersoProseguono le ricerche dell’uomo disperso nel Trigno dopo il crollo del ponte sulla statale 16: in campo sommozzatori, droni e mezzi speciali ... primonumero.it Frana di Silvi, richiesta emergenza nazionale: proseguono le verificheIl presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha annunciato che verrà formalmente richiesta l’attivazione dello stato di emergenza nazionale per il dissesto di Silvi. L’obiettivo è garantire ... it.blastingnews.com Emergono nuovi dettagli sulla rapina alla banca di Napoli, mentre proseguono le indagini. I carabinieri hanno accertato che almeno alcune delle armi usate erano in realtà pistole sceniche, abbandonate durante la fuga. Intanto si analizzano le immagini e si ri facebook Proseguono con ritmo sostenuto le attività per la realizzazione del nuovo terminal Ro-Ro di #Cagliari. Il progetto ha raggiunto un avanzamento complessivo del 75%, segnando un importante traguardo verso il completamento dell’opera. x.com