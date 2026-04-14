Finiti i lavori dell' Aca sulla rete idrica riempimento in corso | si dovrà attendere la potabilità

Sono stati completati i lavori sull'acquedotto Giardino e si sta procedendo al riempimento della rete idrica. La società incaricata sta gestendo le operazioni di riempimento, che richiedono ancora del tempo prima che l’acqua possa essere considerata potabile. L’aggiornamento più recente è stato diffuso alle 7:30 di martedì 14 aprile, indicando che l’intervento si è concluso e che il processo di riempimento è in corso.