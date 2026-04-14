Finiti i lavori dell' Aca sulla rete idrica riempimento in corso | si dovrà attendere la potabilità
Sono stati completati i lavori sull'acquedotto Giardino e si sta procedendo al riempimento della rete idrica. La società incaricata sta gestendo le operazioni di riempimento, che richiedono ancora del tempo prima che l’acqua possa essere considerata potabile. L’aggiornamento più recente è stato diffuso alle 7:30 di martedì 14 aprile, indicando che l’intervento si è concluso e che il processo di riempimento è in corso.
Lavorazioni concluse e riempimento delle reti in corso. Questa la sostanza del settimo aggiornamento fornito dall'Aca alle ore 7:30 di martedì 14 aprile in merito agli interventi eseguiti sull'acquedotto Giardino nella giornata di ieri. ?Le attività nei cantieri sono terminate con successo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
I lavori sulla rete idrica procedono regolarmente, l'Aca spiega anche i cali di pressione nelle zone non coinvolteL'Aca fornisce un secondo aggiornamento alle ore 11:40 riguardo agli interventi sull'acquedotto Giardino avviati nella mattinata di lunedì 13 aprile.
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(Io me lo ricordo come ci siamo finiti in questo bipolarismo della democrazia dell’alternanza tra due destre). x.com
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