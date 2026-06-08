Durante il concerto al Circo Massimo, tra il pubblico è stata notata anche Caterina Licini, nuova compagna di Cesare Cremonini. La presenza della donna sul palco non è stata ufficialmente annunciata, ma è stata osservata tra i presenti. La coppia è apparsa insieme durante l’evento, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia è emersa grazie alle immagini e ai commenti dei fan che hanno seguito la serata.

Sul palco della tappa romana non sfugge la presenza di Caterina Licini, nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Il cantante la abbraccia teneramente durante lo show C’è stato un colpo di scena che nessuno si aspettava durante il concerto diCesare Cremoninia Roma:lanuova fidanzata Caterina Liciniera sul palco del Circo Massimo e ha accompagnato l’esibizione dell’artista. La ragazza faceva parte del corpo di ballo e ciò non è passato inosservato agli occhi dei fan che hanno assistito a una scena dolce: il cantante ha abbracciato Caterina davanti a migliaia di persone. Quella a Roma è stata la prima tappa del tour “Live2026"diCesare Cremonini.L’artista bolognese ha radunato nella Capitale ben65 mila persone nella location del Circo Massimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cesare Cremonini, sul palco del concerto al Circo Massimo c’era anche la nuova fidanzata Caterina Licini

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Cesare Cremonini, colpo di scena al Circo Massimo: sul palco spunta la nuova fidanzata Caterina

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