Visti USA | i blocchi di Trump colpiscono i paesi più fragili al clima

Alcuni paesi vulnerabili al cambiamento climatico sono soggetti a blocchi totali di visti da parte degli Stati Uniti, nonostante le loro criticità ambientali. La restrizione riguarda principalmente nazioni con elevata esposizione a eventi climatici estremi e risorse limitate. La promozione dei combustibili fossili negli Stati Uniti contribuisce a incrementare le pressioni migratorie, spingendo le popolazioni più povere a lasciare le proprie terre in cerca di condizioni di vita migliori.

? Punti chiave? In Breve Le restrizioni migratorie di Trump colpiscono i paesi più vulnerabili al collasso climatico. L’amministrazione Trump sta applicando misure restrittive sui visti che colpiscono direttamente i cittadini provenienti dalle nazioni più esposte ai disastri ambientali. Su un totale di 39 paesi soggetti a limitazioni parziali o totali di ingresso negli Stati Uniti, 22 rientrano nel quartile di nazioni più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico. I dati forniti dalla Notre Dame Global Adaptation Initiative confermano come quasi tutti i territori più fragili siano attualmente soggetti a blocchi o sospensioni dei visti. Il caso di Chad e Niger è emblematico, poiché questi due stati sono considerati i più esposti al rischio climatico secondo gli indici di valutazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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