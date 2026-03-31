Usa colpiscono deposito di munizioni in Iran | Trump posta il video Missili contro Israele esplosioni a Gerusalemme

Sono state segnalate esplosioni in un deposito di munizioni in Iran, mentre un ex presidente statunitense ha pubblicato un video che lo mostra. Contestualmente, sono stati lanciati missili contro Israele, e a Gerusalemme si sono verificati diversi scoppi. La situazione rimane tesa con eventi che coinvolgono diverse aree del Medio Oriente.

Gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2.000 libbre. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense. Un video privo di didascalia, pubblicato su Truth dal presidente Donald Trump e raffigurante una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno, ha immortalato l’attacco, ha precisato il funzionario. Le forze americane hanno colpito oltre 11mila obiettivi durante il conflitto contro l’Iran, durato un mese, concentrandosi prevalentemente su siti volti a degradare le capacità offensive del Paese. Una nuova ondata di missili è stata lanciata dall’Iran contro Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa colpiscono deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Missili contro Israele, esplosioni a Gerusalemme Articoli correlati Attacco Usa a un deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Esplosioni a Gerusalemme. Colpita una petroliera a DubaiRoma, 31 marzo 2026 – Nella botte gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan, il raid è stato massiccio:... Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video. Colpita petroliera negli Emirati. Esplosioni a GerusalemmeViolente esplosioni sono state segnalate intorno a mezzanotte nella città iraniana di Isfahan, nell'ambito di una nuova ondata di attacchi che ha... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Gli Usa colpiscono un deposito munizioni in Iran: il video postato da Trump; Attacco Usa a un deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Esplosioni a Gerusalemme. Colpita una petroliera a Dubai; Medio Oriente: drone iraniano colpisce una petroliera nel porto di Dubai - LIVE; Iran, Usa colpiscono un deposito di munizioni: Trump posta il video su Truth | Colpita petroliera nel porto di Dubai | Un ufficiale israeliano ucciso in Libano. Guerra, attacco degli Usa all'Iran: distrutto deposito di munizioni, Trump posta il video. Colpita petroliera a DubaiGuerra Iran. Trump parla di 'grandi progressi' nelle discussioni con 'il nuovo regime' iraniano ma minaccia conseguenze devastanti in caso di fallimento delle trattative. ilmattino.it ATTACCO A PORTO VICINO ALLO STRETTO DI HORMUZ: "CINQUE MORTI" | Raid di Usa e Israele leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/29/raid-usa-e-israeliani-colpiscono-citta-portuale-vicino-allo-stretto-di-hormuz-cinque-morti/ - facebook.com facebook Il primo giorno di guerra contro l’Iran, il 28 febbraio, un missile USA colpisce una palestra e una scuola elementare a Lamerd uccidendo 21 persone, tra cui due studentesse di 10 e 11 anni e il loro allenatore. Un’analisi del New York Times basata su video, im x.com