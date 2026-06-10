Le Wet Nails, diventate popolari su TikTok, sono una rivisitazione della manicure estiva caratterizzata da gocce tridimensionali e un rivestimento ultra glossy. Queste unghie sono ispirate alla sensazione di freschezza dell’acqua e alla lucentezza della rugiada, creando un effetto che richiama la trasparenza e la brillantezza delle gocce. La tendenza si distingue per l’uso di dettagli che simulano l’effetto di gocce d’acqua sulla superficie delle unghie.

Virali su TikTok, le Wet Nails reinterpretano la manicure estiva con gocce tridimensionali e finish ultra glossy, ispirati alla freschezza dell’acqua e alla luminosità della rugiada. Tra le tendenze beauty più apprezzate della stagione, le Wet Nails si distinguono per la loro capacità di trasformare anche la manicure più semplice in un dettaglio d’effetto. Il tratto distintivo è rappresentato da microgocce trasparenti in rilievo che ricreano l’aspetto dell’acqua appena posata sulla superficie dell’unghia, donando profondità e brillantezza. GUARDA LE FOTO Manicure maggio 2026: foto, idee e ispirazioni da salvare subito. Versatile e raffinato, questo trend si presta a molteplici interpretazioni. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Virali su TikTok, le Wet Nails reinterpretano la manicure con gocce tridimensionali e finish ultra glossy, ispirati alla freschezza dell’acqua

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