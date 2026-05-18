La Gel-X Summer è ufficialmente that girl | le manicure più extra glossy e viral dell’estate 2026
Quest’anno, la Gel-X Summer si è affermata come la tendenza più seguita nel mondo delle unghie, con manicure che sono diventate virali sui social media. Ogni estate, molte persone cercano ispirazione su piattaforme come TikTok, salvando immagini di nail art particolarmente elaborate o lucide, con l’intento di sfoggiare qualcosa di speciale durante i mesi caldi. Tra le preferite ci sono design più vistosi e riflettenti, che si distinguono per la loro estetica brillante e di grande impatto visivo.
C’è un momento preciso ogni estate in cui tutte iniziamo a salvare compulsivamente nail inspo su TikTok alle due di notte pensando “ok questa sarà LA manicure dell’estate”. E nel 2026 la risposta sembra essere una sola: Gel-X. La Gel-X summer nail è arrivata, e noi non potevamo che esserne più felici. Le classiche acrylics? Cute. Le unghie naturali? Love them. Ma le Gel-X stanno vivendo il loro vero main character moment. Più leggere, super glossy, praticamente indistruttibili e soprattutto perfette per creare quei design ultra dettagliati che sembrano usciti direttamente dalla FYP di una nail artist coreana con 4 milioni di followers. La vibe di quest’anno è chiarissima: più texture, più effetti liquidi, più aura colors, più dettagli 3D che sembrano piccoli charms sciolti sulle unghie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Multi SubFrom Mountain Village Girl to Madam of a Powerful Family!
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