La Gel-X Summer è ufficialmente that girl | le manicure più extra glossy e viral dell’estate 2026

Quest’anno, la Gel-X Summer si è affermata come la tendenza più seguita nel mondo delle unghie, con manicure che sono diventate virali sui social media. Ogni estate, molte persone cercano ispirazione su piattaforme come TikTok, salvando immagini di nail art particolarmente elaborate o lucide, con l’intento di sfoggiare qualcosa di speciale durante i mesi caldi. Tra le preferite ci sono design più vistosi e riflettenti, che si distinguono per la loro estetica brillante e di grande impatto visivo.

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