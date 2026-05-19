Quest'estate 2026, le beach glass nails sono diventate la tendenza più popolare tra le appassionate di nail art. La manicure si ispira ai pezzetti di vetro levigati dal mare, caratterizzati da colori delicati e traslucidi. Le nail artist le utilizzano per creare look luminosi e freschi, perfetti per la stagione estiva. Questa moda si distingue per l’uso di tonalità che richiamano le sfumature delle conchiglie e delle acque limpide, dando un tocco originale e naturale alle unghie.

Sappiatelo, quest’anno l’estate ha trovato la sua manicure perfetta: le beach glass nails. Hai presente quei pezzetti di vetro levigati dal mare che trovi sulla spiaggia e che sembrano piccoli gioielli alieni? Ecco. Immagina quella texture lucida, acquatica, super glossy . sulle unghie. Il risultato è una manicure che sembra letteralmente illuminarsi al sole. Un mix tra sirena, clean girl estiva e “ho appena fatto il check-in in una villa in Costiera”. Beach glass nails: la manicure glossy che sembra vetro levigato dal mare. La vibe è ultra shiny, quasi liquida. Non il classico glitter aggressivo da Capodanno, ma qualcosa di più soft-focus, traslucido, magnetico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le beach glass nails sono la manicure più chic e acquatica dell’estate 2026

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