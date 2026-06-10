Gli abitanti di Belfast hanno descritto le loro esperienze di paura dopo i disordini anti-immigrazione avvenuti nella città. I residenti hanno paragonato la situazione a una zona di guerra, riferendo di violenze e tensioni crescenti nelle strade. Le autorità hanno segnalato scontri tra gruppi rivali e un aumento di episodi di vandalismo e intimidazioni. Nessuno è stato ancora arrestato, e le forze di sicurezza sono impegnate nel contenimento dei disordini.

Gli abitanti di Belfast hanno raccontato le loro esperienze di paura all’indomani dei disordini anti-immigrazione verificatisi nella capitale dell’Irlanda del Nord. I disordini sono scoppiati a Belfast la notte successiva a un’aggressione con coltello da parte di un uomo proveniente dal Sudan, che ha causato il ricovero in ospedale della vittima con profonde ferite alla testa, al viso e alla schiena, oltre alla perdita della vista da un occhio. La notte di violenza ha visto anche uomini mascherati appiccare il fuoco a diverse abitazioni che ritenevano ospitassero immigrati, bruciare cassonetti e lanciare oggetti contro la polizia. “Sono dovuta scappare con il mio cane dalla porta del retro”, racconta una residente mentre un altro intervistato è visibilmente scosso: “Uno dei momenti più brutti della mia vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Violenze Belfast, i residenti: "Sembra di essere in una zona di guerra"

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