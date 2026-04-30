Durante un'intervista rilasciata a Napoli Network, l'ex presidente di una società calcistica ha commentato la recente polemica arbitrale, affermando che si tratta più di una disputa tra arbitri che di una situazione paragonabile a Calciopoli. Ha aggiunto di non vedere confronti con eventi passati di grande rilevanza nel calcio italiano. Le sue parole si inseriscono nel clima di tensione che si è creato attorno alle decisioni degli arbitri nelle ultime settimane.

di Stefano Cori Moratti intervistato da Napoli Network ha detto la sua sulla vicenda arbitrale che si è scatenata in questo periodo. Massimo Moratti, commentando l’inchiesta arbitrale che sta andando in scena in questo periodo, ha risposto così alle domande di Napoli Network. Queste le sue parole: NO PARAGONI CON CALCIOPOLI – « Non ho seguito così bene da capire cosa sia successo in dettaglio, sembra più una questione tra arbitri che una cosa che riguarda le società. Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli» SU CALCIOPOLI – « Avevo anche paura e rispetto, perché potevano decidere le sorti della mia squadra, soprattutto considerando di avere la Juventus dall’altra parte.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moratti: «Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli»

Notizie correlate

Leggi anche: Inchiesta arbitri, parla Capello: «Rocchi è solo indagato, piano con i giudizi. Aspettiamo a trarre conclusioni affrettate. I paragoni con Calciopoli…»

Inter, Moratti: “Non ha avuto mai aiuti e io mai parlato con gli arbitri, cretinata rispetto a Calciopoli. De Santis e Moggi condannati ed è incredibile che ora…”Oltre quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, supervisore VAR finito sotto indagine dalla Procura di Milano con l’ipotesi di frode...

Panoramica sull’argomento

Moratti, ex presidente dell’Inter, si è soffermato sull’inchiesta arbitri in un metro di paragone anche con Calciopoli. Le sue paroleMoratti, ex presidente dell'Inter, si è soffermato sull'inchiesta arbitri in un metro di paragone anche con Calciopoli. Le sue parole ... calcionews24.com

Moratti: Rispetto a Calciopoli questa è una cretinata, l'Inter non ha ricevuto aiuti dagli arbitriMassimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Napoli Network. In Italia è imperversato il caso Rocchi: che idea se ne è fatto presidente? Non ho seguito così bene ... msn.com