Moratti | Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri non vedo paragoni con Calciopoli

Da internews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista rilasciata a Napoli Network, l'ex presidente di una società calcistica ha commentato la recente polemica arbitrale, affermando che si tratta più di una disputa tra arbitri che di una situazione paragonabile a Calciopoli. Ha aggiunto di non vedere confronti con eventi passati di grande rilevanza nel calcio italiano. Le sue parole si inseriscono nel clima di tensione che si è creato attorno alle decisioni degli arbitri nelle ultime settimane.

di Stefano Cori Moratti intervistato da Napoli Network ha detto la sua sulla vicenda arbitrale che si è scatenata in questo periodo. Massimo Moratti, commentando l’inchiesta arbitrale che sta andando in scena in questo periodo, ha risposto così alle domande di Napoli Network. Queste le sue parole: NO PARAGONI CON CALCIOPOLI  – « Non ho seguito così bene da capire cosa sia successo in dettaglio, sembra più una questione tra arbitri che una cosa che riguarda le società. Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli» SU CALCIOPOLI –  « Avevo anche paura e rispetto, perché potevano decidere le sorti della mia squadra, soprattutto considerando di avere la Juventus dall’altra parte.🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Moratti: «Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli»

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