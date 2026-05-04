Fuga di gas a Cava de' Tirreni | evacuati i residenti della zona

Una fuga di gas si è verificata questa mattina in via Vittorio Veneto, vicino alla villa comunale Schwerte a Cava de’ Tirreni. L’incidente ha causato l’evacuazione dei residenti della zona e ha provocato disagi alla circolazione, rimasta praticamente bloccata per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Mattinata complicata per la circolazione in città, rimasta di fatto paralizzata a causa di una improvvisa fuga di gas verificatasi in via Vittorio Veneto, nei pressi della villa comunale Schwerte, a Cava de’ Tirreni.L'evacuazioneL’emergenza ha reso necessario un intervento immediato e la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Lions Day a Cava de' Tirreni: la prevenzione della tiroide protagonista in Piazza DuomoIn occasione del Lions Day, domenica 12 aprile, Piazza Duomo si è trasformata in un presidio di salute e solidarietà. Leggi anche: Cava de' Tirreni, villetta di San Pietro intitolata a Michele Avella Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fuga di gas a Riano, stop a elettricità e gas: evacuate le abitazioni. Le strade coinvolte; Incidente stradale con fuga di gas a Monsampolo del Tronto; Attenzione, fuga di gas sulla Ss150 di Basciano: zona evacuata; Fuga di gas in Strada Maggiore: intervento di vigili del fuoco e Hera. Incidente stradale con fuga di gas a Monsampolo del Trontoi Vigili del Fuoco di San Benedetto sono intervenuti per una vettura finita fuori strada che ha investito la barriera di recinzione di un partitore del gas ... ilmetropolitano.it Fuga di gas, evacuata frazione teramanaVerso la conclusione i lavori di riparazione delle due condotte di media e bassa pressione del gas metano lungo la strada statale 150 in contrada Salara del comune di Basciano, in provincia di Teramo, ... rainews.it Ticino: Governo accusato di passività sui ricchi in fuga - facebook.com facebook #Tg2000 - #Pompei, la fuga di due vittime dell’eruzione rivive grazie all' #Ia #27aprile #Tv2000 @tg2000it x.com