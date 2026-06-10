Violenza nel centro storico di Roma | giovane turista abusata e sequestrata dal dipendente di un ristorante

Notizia in breve

Una giovane turista colombiana è stata abusata e sequestrata da un dipendente di un ristorante nel centro storico di Roma. L'episodio si è verificato durante una visita nella zona, con la donna che è stata aggredita e trattenuta contro la sua volontà. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora è in custodia, e sta indagando sull’accaduto.