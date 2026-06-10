Violenza nel centro storico di Roma | giovane turista abusata e sequestrata dal dipendente di un ristorante
Una giovane turista colombiana è stata abusata e sequestrata da un dipendente di un ristorante nel centro storico di Roma. L'episodio si è verificato durante una visita nella zona, con la donna che è stata aggredita e trattenuta contro la sua volontà. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora è in custodia, e sta indagando sull’accaduto.
Continuano gli episodi di violenza nella Capitale. Questa volta la vittima, una giovane turista di origini colombiane arrivata a Roma per una vacanza. La ragazza sarebbe stata adescata all’interno di un ristorante per poi essere sequestrata e violentata dal suo carnefice, un uomo di 45 anni del Perù, dipendente del locale. L’accaduto. Stando alle ricostruzione della vittima, la giovane sarebbe entrata in un ristorante del centro storico per chiedere informazioni. La ragazza, infatti, dopo aver constatato l’assenza di connessione del proprio cellulare per utilizzare il navigatore, si sarebbe rivolta ad uno dei dipendenti del locale per riuscire a individuare l’hotel nel quale avrebbe dovuto alloggiare nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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