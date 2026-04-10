Cade dal monopattino e batte la testa | giovane grave Paura nel centro storico

Nel pomeriggio di oggi nel centro storico di Lucca, un giovane di circa vent’anni è caduto dal monopattino in piazza San Michele. La caduta gli ha causato una ferita alla testa e ha riportato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Le autorità stanno accertando le dinamiche dell’incidente. La zona è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Lucca, 10 aprile 2026 - Paura nel pomeriggio di oggi nel centro storico di Lucca. Un ragazzo di circa vent’anni, di cui al momento non si conoscono le generalità, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta mentre si trovava alla guida di un monopattino in piazza San Michele. Secondo una prima ricostruzione, il giovane - che non indossava il casco - avrebbe perso il controllo del mezzo andando a urtare contro uno scalino. Nell’impatto è stato sbalzato a terra, battendo violentemente la testa contro un panettone in pietra. A seguito del trauma, ha perso conoscenza. picture with intentional motion blur effect of a young person with a kick scooter in a pedestrian area L'episodio è avvenuto intorno alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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