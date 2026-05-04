Nel centro storico di Napoli, un turista britannico è stato vittima di una rapina avvenuta nella mattinata di mercoledì. Due uomini a bordo di uno scooter sono stati fermati dalla polizia e arrestati poco dopo l’evento. L’aggressione si è verificata in strada, creando scompiglio tra i passanti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra cittadini e visitatori presenti in zona.

Momenti di paura nel cuore del centro storico di Napoli, dove un turista britannico è stato vittima di una rapina nella mattinata di mercoledì. L’episodio è avvenuto in vico dei Carbonari, una delle strade più frequentate della zona. Secondo quanto ricostruito, il turista stava passeggiando quando è stato avvicinato da uno scooter con a bordo due uomini. Il passeggero, con un gesto rapido, ha bloccato il braccio della vittima e gli ha strappato l’orologio dal polso, tentando poi la fuga insieme al complice alla guida. La vittima, però, non si è arresa e ha reagito prontamente: è riuscita ad afferrare uno dei malviventi, dando vita a una colluttazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, paura nel centro storico: turista rapinato in strada, presi i due aggressori in scooter

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