Temporale improvviso su Terni | allagati negozi e sottopassi salvato un uomo intrappolato in auto

Nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile, un temporale improvviso ha colpito Terni, provocando allagamenti in negozi e sottopassi. Durante l’evento, un uomo rimasto intrappolato nella propria auto è stato soccorso dai vigili del fuoco. Le strade sono state sommerse dall’acqua e numerosi veicoli sono stati coinvolti nelle criticità create dalla pioggia intensa. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo nelle zone più colpite.

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile su Terni, causando numerosi disagi in diverse zone della città. Intorno alle 17.00 l’area di Borgo Rivo è stata tra le più colpite, con diversi interventi immediati da parte dei Vigili del Fuoco.Tra le criticità più.🔗 Leggi su Ternitoday.it Maltempo, straripa il Cervaro nel Foggiano: salvato uomo intrappolato in autoDiverse aree nella provincia di Foggia sono interessate in queste ore da una ondata di maltempo, in particolare il Borgo Incoronata, colpito dallo... Allagamento Foggiano: i Carabinieri salvano un uomo intrappolato in autoUn giovane automobilista è stato tratto in salvo dai Carabinieri nel Foggiano, dove le acque del fiume Cervaro hanno invaso un sottopassaggio.