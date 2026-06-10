Vino export in calo del 13,3% | spumanti e GDO salvano il settore

Notizia in breve

Le esportazioni di vino sono diminuite del 13,3% rispetto all’anno precedente. Spumanti e grande distribuzione hanno contribuito a ridurre l’impatto della diminuzione complessiva. Si cercano nuovi mercati per compensare il calo, con particolare attenzione ai paesi oltre l’America. Le aziende si stanno confrontando con le perdite e cercano strategie per adattarsi alla situazione.