Vino export in calo del 13,3% | spumanti e GDO salvano il settore
Le esportazioni di vino sono diminuite del 13,3% rispetto all’anno precedente. Spumanti e grande distribuzione hanno contribuito a ridurre l’impatto della diminuzione complessiva. Si cercano nuovi mercati per compensare il calo, con particolare attenzione ai paesi oltre l’America. Le aziende si stanno confrontando con le perdite e cercano strategie per adattarsi alla situazione.
Come faranno le aziende a compensare il calo del 13,3%?. Quali mercati sostituiranno il settore dopo il calo verso l'America?. Perché gli spumanti crescono mentre la grappa perde terreno?. Cosa accadrà alle esportazioni dopo la scadenza dei dazi di luglio?.? In Breve Vendite GDO aumentate del 2,2% con spumanti in crescita dell'8,7%. Spiriti crescono del 5,8% nei primi due mesi dell'anno. Dazi del 10% attuali con scadenza fissata al 24 luglio. Aceti in crescita del 2,4% in valore trainati da Modena Igp.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% sostiene la domanda interna mentre l’export cala. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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