A gennaio, le esportazioni di arredi italiani hanno registrato una diminuzione del 13%, segnando un avvio d’anno con numeri negativi. Il settore dei mobili, noto per la sua produzione di qualità, mostra un rallentamento rispetto ai mesi precedenti. La contrazione si riflette su un mercato che, anche in passato, ha affrontato periodi di flessione, ma questa perdita rappresenta un dato significativo per l’intero comparto.

Export dei mobili in forte rallentamento che apre il 2026 con un segno negativo per la debolezza diffusa della domanda internazionale con il mercato Usa che segna un picco negativo del 28,5, è questo lo scenario che emerge dai dati elaborati dal Centro Studi di FederlegnoArredo su fonte Istat a pochi giorno dall’apertura del Salone del Mobile che si terrà in Fiera Milano dal 21 al 26 aprile.? A gennaio le esportazioni di mobili italiani nel mondo, circa 700 milioni di euro, calano del 13,1%, con una flessione diffusa sia nei mercati europei (-9%) sia in quelli extra Ue (-17,4%). Significativa in particolare la contrazione verso gli Stati Uniti che tocca -28,5%, Francia -6,1%, Germania -18,4%, Spagna -15,3%, Paesi Bassi -3,4%, Regno Unito -6,7% e Cina -46,6%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arredo made in Italy, a gennaio export in calo del 13%

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