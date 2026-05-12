Un nuovo progetto punta a rafforzare l’export del vino toscano nel mondo, con un investimento di 13 milioni di euro destinato a sostenere le esportazioni extra Ue. Le piccole cantine possono accedere ai fondi regionali, anche senza grandi capitale, purché rispettino i limiti di produzione previsti dal bando. Questi limiti, stabiliti dalla regione, determinano chi può beneficiare dei contributi e come vengono distribuiti i fondi.

? Punti chiave Come possono le piccole cantine accedere ai fondi senza grandi capitali?. Quali sono i limiti di produzione per ottenere il contributo regionale?. Perché la gestione delle domande passerà direttamente da Sviluppo Toscana?. Come influirà questa strategia sui piccoli produttori dei borghi toscani?.? In Breve Progetti tra 250mila e 500mila euro con soglie minime per piccole produzioni.. Soglie di giacenza basate su dati registrati al 31 luglio 2025.. Gestione diretta delle domande tramite il portale di Sviluppo Toscana S.p.a.. Requisiti minimi di 5mila o 15mila litri per le micro-produzioni locali.. La Giunta regionale ha stanziato 13 milioni di euro per la campagna finanziaria 20262027 destinata alla promozione del vino toscano nei mercati extra UE.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino toscano nel mondo: 13 milioni per spingere l’export extra UE

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