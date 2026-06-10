Video Mercato San Severino, ecco la vasca contro gli allagamenti

È stata inaugurata questa mattina a Mercato San Severino la vasca di laminazione Coscia, progettata per prevenire allagamenti. La struttura è stata realizzata in una delle zone più soggette a rischi idrogeologici. La vasca serve a raccogliere e contenere l'acqua durante le piogge intense, riducendo il rischio di allagamenti nel quartiere. L'intervento mira a proteggere le aree più vulnerabili del territorio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata inaugurata questa mattina a Mercato San Severino la vasca di laminazione Coscia, nuovo presidio contro il rischio idrogeologico in una delle aree più esposte del territorio comunale. L’intervento, completato insieme alla sistemazione del relativo immissario, rappresenta un tassello strategico nel sistema di difesa del suolo e nella gestione delle acque provenienti dai versanti montani. La vasca pedemontana svolge infatti la funzione di trattenere e regolare le portate idriche che scendono dai valloni, annullando l’effetto di cumulo a valle e prevenendo allagamenti e tracimazioni che in passato hanno interessato le zone abitate più vicine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Mercato San Severino, ecco la vasca contro gli allagamenti

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