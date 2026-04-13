Mercato San Severino la Costituzione e una fiaba | gli auguri speciali del sindaco ai nuovi nati

Il sindaco di Mercato San Severino ha rivolto un messaggio speciale ai genitori dei neonati della città, sottolineando l’importanza di ogni nuova vita per la comunità. Nel suo intervento, ha augurato che i bambini crescano in modo sano e forte, paragonando il loro sviluppo a una “costituzione” robusta. L’occasione si inserisce in un momento di festa legato alla nascita dei nuovi nati, con un pensiero che unisce il valore della vita e della comunità.

"Cari mamma e papà, per ogni vita che nasce, la comunità rinasce a nuova vita. E l’augurio che vi facciamo è che la sua crescita possa essere di sana e robusta Costituzione". È l’incipit della lettera firmata dal sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, che accompagna il cofanetto-regalo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Raccolta differenziata, a Mercato San Severino i nuovi contenitori Mercato San Severino, presentati i nuovi mezzi elettrici di Velia AmbienteTempo di lettura: 2 minuti Giornata dedicata alla sostenibilità ambientale e all’educazione civica ieri mattina a Mercato San Severino, con...