Viareggio Sara Grilli indossa la sua prima fascia tricolore da sindaca | Un onore servire la città

Da lanazione.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Viareggio si è svolto il passaggio di consegne tra il sindaco uscente e la nuova prima cittadina, che ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. La neo sindaca ha dichiarato di considerare un onore rappresentare la città. La cerimonia si è svolta questa mattina in municipio, con la neo eletta ufficialmente alla guida del Comune. La Grilli ha espresso emozione per il suo insediamento nel ruolo.

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Viareggio, 10 giugno 2026 – Passaggio di consegne questa mattina in comune a Viareggio (Lucca) tra il primo cittadino uscente Giorgio Del Ghingaro e la neo sindaca Sara Grilli, visibilmente emozionata nel ricevere la fascia tricolore. "Ricevere oggi questa fascia è per me motivo di grande emozione e di profondo senso di responsabilità - ha detto -. Questa fascia spiega in una nota non appartiene a chi la indossa: appartiene alla comunità che rappresenta. È il simbolo della fiducia dei cittadini, del servizio alle istituzioni e dell'impegno quotidiano per il bene comune. Desidero ringraziare Giorgio Del Ghingaro per il lavoro svolto in questi anni, per la dedizione e per l'impegno con cui ha guidato Viareggio e Torre del Lago attraverso sfide complesse e decisive per il futuro della città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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