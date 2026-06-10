Oggi a Viareggio si è svolto il passaggio di consegne tra il sindaco uscente e la nuova prima cittadina, che ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. La neo sindaca ha dichiarato di considerare un onore rappresentare la città. La cerimonia si è svolta questa mattina in municipio, con la neo eletta ufficialmente alla guida del Comune. La Grilli ha espresso emozione per il suo insediamento nel ruolo.

Viareggio, 10 giugno 2026 – Passaggio di consegne questa mattina in comune a Viareggio (Lucca) tra il primo cittadino uscente Giorgio Del Ghingaro e la neo sindaca Sara Grilli, visibilmente emozionata nel ricevere la fascia tricolore. "Ricevere oggi questa fascia è per me motivo di grande emozione e di profondo senso di responsabilità - ha detto -. Questa fascia spiega in una nota non appartiene a chi la indossa: appartiene alla comunità che rappresenta. È il simbolo della fiducia dei cittadini, del servizio alle istituzioni e dell'impegno quotidiano per il bene comune. Desidero ringraziare Giorgio Del Ghingaro per il lavoro svolto in questi anni, per la dedizione e per l'impegno con cui ha guidato Viareggio e Torre del Lago attraverso sfide complesse e decisive per il futuro della città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, Sara Grilli indossa la sua prima fascia tricolore da sindaca: “Un onore servire la città”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Viareggio, la neo sindaca Sara Grilli indossa per la prima volta la fascia tricolore

Sara Grilli sindaca di Viareggio, chi è la prima donna alla guida della città (che ha vinto al fotofinish)Sara Grilli è stata eletta sindaca di Viareggio, diventando la prima donna a ricoprire questa carica nella città.

Temi più discussi: Viareggio, Sara Grilli vince al fotofinish contro il campo largo: è la prima sindaca donna; Viareggio, come sarà composto il nuovo consiglio comunale; Sara Grilli sindaco, chi siederà in Consiglio Comunale a Viareggio: 15 seggi alla maggioranza, 9 all’opposizione; Viareggio, l’ora del ballottaggio fra Grilli e Maineri. La città aspetta la prima sindaca della sua storia.

Il nuovo sindaco di Viareggio è Sara Grilli, per la prima volta una donna alla guida della cittàPer la prima Viareggio ha un sindaco donna: eletta Sara Grilli E’ Sara Grilli il nuovo sindaco di Viareggio: la città entra in una nuova fase della sua storia amministrativa, per la prima volta, infat ... versiliatoday.it

Sara Grilli è la prima sindaca di Viareggio: vittoria 'sul filo di lana'Sara Grilli è stata eletta sindaca di Viareggio, un risultato che la consacra come la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della città toscana. La sua vittoria è giunta al termine di u ... it.blastingnews.com