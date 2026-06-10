La neo sindaca di Viareggio ha indossato per la prima volta la fascia tricolore in una cerimonia ufficiale. La cerimonia si è svolta con la presenza dell'ex primo cittadino, che ha passato ufficialmente il testimone. La passaggio di consegne è avvenuto dopo una vittoria ottenuta al fotofinish alle ultime elezioni amministrative. La nuova amministratrice ha preso servizio in un momento di transizione per il Comune.

Dopo la vittoria al fotofinish, la cerimonia con l'ex primo cittadino Del Gingharo, che passa il testimone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, la neo sindaca Sara Grilli indossa per la prima volta la fascia tricolore

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