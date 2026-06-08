Sara Grilli è stata eletta sindaca di Viareggio, diventando la prima donna a ricoprire questa carica nella città. La sua vittoria è arrivata al termine di uno scrutinio molto combattuto, con un risultato finale che le ha consentito di prevalere sugli avversari. La candidata civica, sostenuta anche dal centrodestra, ha ottenuto la maggioranza dei voti e si prepara a guidare il Comune per il prossimo mandato. La sua elezione rappresenta un evento storico per il territorio.

Sara Grilli è la nuova sindaca di Viareggio (Lucca). La candidata civica sostenuta anche dalle forze del centrodestra ha conquistato il Comune al termine di uno scrutinio estremamente combattuto, conclusosi con un margine di appena un centinaio di voti sulla sfidante del centrosinistra Federica Maineri. Chi è Sara Grilli Grilli ha raccolto oltre 12.305 voti, pari al 50,32%. Un risultato che consegna per la prima volta nella storia della città una donna alla guida dell'amministrazione comunale. Al comitato elettorale sono subito partiti i festeggiamenti per la vittoria. Quarantadue anni, avvocata, Sara Grilli era candidata con Area Civica, il movimento legato al sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro e appoggiato dal centrodestra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sara Grilli sindaca di Viareggio, chi è la prima donna alla guida della città (che ha vinto al fotofinish)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sara Grilli prima sindaca di Viareggio: vittoria al fotofinish con Federica MaineriSara Grilli è diventata la prima sindaca di Viareggio, vincendo al fotofinish con Federica Maineri.

Viareggio al ballottaggio: la prima sindaca tra Sara Grilli e Federica Maineri. Boom tessere elettoraliIl prossimo fine settimana si svolgerà il ballottaggio per l’elezione del sindaco a Viareggio, con le urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì...

Temi più discussi: Viareggio, l’ora del ballottaggio fra Grilli e Maineri. La città aspetta la prima sindaca della sua storia; Sara Grilli sindaca Viareggio sul filo di lana, prima donna a guida città; Elezioni a Viareggio, l'appello di Sara Grilli; Ballottaggio, Bucciarelli rompe gli indugi: Sostengo Sara Grilli, è la scelta più solida per il futuro di Viareggio.

#Ballottaggio 7 e 8 giugno, prima #sindaca di #Viareggio tra Sara #Grilli, #centrodestra, 34,29%, e Federica #Maineri, #centrosinistra, 30.19%. Marialina #Marcucci, 27.52. Paolo #Annale, #Pci, 5.59%. #Viareggio2026 x.com

Sara Grilli sindaca Viareggio sul filo di lana, prima donna a guida città(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 08 GIU - Al termine di un lungo testa a testa e con uno scarto di un centinaio voti, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, è la nuova sindaca di Viareggio ( ... tuttosport.com

Sara Grilli sindaca di Viareggio, chi è la prima donna alla guida della città (che ha vinto al fotofinish)Sara Grilli è la nuova sindaca di Viareggio (Lucca). La candidata civica sostenuta anche dalle forze del centrodestra ha conquistato il Comune ... msn.com