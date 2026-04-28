Dipendente di ospedale dell' Asl Toscana Centro arrestato per assenteismo

Da firenzetoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipendente dell'ospedale di Pescia, appartenente all'Asl Toscana Centro, è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di assenteismo. La misura è stata notificata dopo un'indagine condotta dalle forze dell'ordine, che hanno riscontrato ripetute assenze ingiustificate durante il suo orario di lavoro. L'uomo è stato portato in custodia cautelare e ora si trova in attesa di un'udienza.

Un dipendente dell'Asl Toscana Centro, che lavorava nell'ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia, è stato arrestato nei giorni scorsi per assenteismo. Ne ha dato notizia la stessa azienda sanitaria.“Un mese di osservazioni dirette, appostamenti e pedinamenti da parte del servizio ispettivo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Timbravano il cartellino e andavano via, 13 dipendenti dell’Asl di Caserta condannati per assenteismoCondannati per assenteismo 13 dipendenti dell'Asl di Caserta; le condotte risalgono al periodo tra il 2017 e il 2018, accertati 270 casi di...

Tumori rari, premiato il lavoro di ricerca oncologica dell’Asl Toscana centroPrato, 15 aprile 2026 – Un importante riconoscimento nazionale premia il lavoro di ricerca oncologica condotto dall’Asl Toscana centro.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dipendente di ospedale dell'Asl Toscana Centro arrestato per assenteismo; Arrestato dipendente assenteista dell’ospedale: Timbrava la mattina, poi bar e shopping; Timbra il cartellino poi passa la giornata al bar o a fare shopping: arrestato dipendente Asl; Congedo parentale per i lavoratori dipendenti, focus della Guida Inca e Cgil Genitori che lavorano.

Dipendente dell'ospedale arrestato per assenteismoL'uomo timbrava l'entrata e l'uscita dal servizio. I Nas lo hanno pedinato e hanno scoperto che durante l'orario di lavoro faceva acquisti, pranzava al ristorante o se ne tornava a casa. Le indagini p ... rainews.it

dipendente di dipendente di ospedale dellSan Fermo della Battaglia, ruba farmaci e dispositivi in ospedale: denunciato un dipendente 52enneL’uomo, un operatore socio sanitario dell'Asst di Como, nascondeva in casa scatole con i materiali sottratti ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.