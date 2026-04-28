Dipendente di ospedale dell' Asl Toscana Centro arrestato per assenteismo

Un dipendente dell'ospedale di Pescia, appartenente all'Asl Toscana Centro, è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di assenteismo. La misura è stata notificata dopo un'indagine condotta dalle forze dell'ordine, che hanno riscontrato ripetute assenze ingiustificate durante il suo orario di lavoro. L'uomo è stato portato in custodia cautelare e ora si trova in attesa di un'udienza.

Un dipendente dell'Asl Toscana Centro, che lavorava nell'ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia, è stato arrestato nei giorni scorsi per assenteismo. Ne ha dato notizia la stessa azienda sanitaria.“Un mese di osservazioni dirette, appostamenti e pedinamenti da parte del servizio ispettivo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Timbravano il cartellino e andavano via, 13 dipendenti dell’Asl di Caserta condannati per assenteismoCondannati per assenteismo 13 dipendenti dell'Asl di Caserta; le condotte risalgono al periodo tra il 2017 e il 2018, accertati 270 casi di... Tumori rari, premiato il lavoro di ricerca oncologica dell’Asl Toscana centroPrato, 15 aprile 2026 – Un importante riconoscimento nazionale premia il lavoro di ricerca oncologica condotto dall’Asl Toscana centro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dipendente di ospedale dell'Asl Toscana Centro arrestato per assenteismo; Arrestato dipendente assenteista dell’ospedale: Timbrava la mattina, poi bar e shopping; Timbra il cartellino poi passa la giornata al bar o a fare shopping: arrestato dipendente Asl; Congedo parentale per i lavoratori dipendenti, focus della Guida Inca e Cgil Genitori che lavorano. Dipendente dell'ospedale arrestato per assenteismoL'uomo timbrava l'entrata e l'uscita dal servizio. I Nas lo hanno pedinato e hanno scoperto che durante l'orario di lavoro faceva acquisti, pranzava al ristorante o se ne tornava a casa. Le indagini p ... rainews.it San Fermo della Battaglia, ruba farmaci e dispositivi in ospedale: denunciato un dipendente 52enneL’uomo, un operatore socio sanitario dell'Asst di Como, nascondeva in casa scatole con i materiali sottratti ... msn.com In Italia sempre più dipendenti e sempre meno imprenditori: salgono i numeri ed i redditi dei percettori di reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato mentre scendono quelli degli imprenditori individuali. Il mio articolo su @ItaliaOggi x.com Enzo Costanza. . Ariano, pagato per non fare nulla. Dipendente disabile e invalido della comunità montana dell'Ufita denuncia: "Mi hanno mandato nella villa Comunale, senza attrezzature, dove non posso lavorare. Mi sento umiliato" La storia surreale di Gi facebook