Asl Toscana sud est | tablet per migliorare l’accessibilità dei servizi a persone sorde e con ipoacusia

Il servizio sanitario della Toscana sud est ha adottato l’uso di tablet per facilitare l’accesso ai servizi da parte di persone sorde e con problemi di udito. Questa iniziativa mira a rendere più semplice la comunicazione e l’interazione con gli operatori sanitari, offrendo uno strumento digitale che supporta le persone con difficoltà uditive. La decisione è stata comunicata ufficialmente in data odierna.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Asl Toscana s ud est: tablet p er migliorare l’accessibilità dei servizi a persone sorde e con ipoacusia. Al via incontri informativi e consegna dei dispositivi: 6 maggio a Siena, 7 maggio ad Arezzo e 12 maggio a Grosseto Accedere ai servizi sanitari in modo semplice e immediato, senza barriere comunicative: è questo l’obiettivo del nuovo intervento promosso dalla Asl Toscana sud est per le persone sorde e con ipoacusia. Nell’ambito della progettazione regionale dedicata, il Dipartimento dei Servizi Sociali ha acquistato 50 tablet che saranno distribuiti nei presidi aziendali a maggiore contatto con la cittadinanza, tra cui portinerie ospedaliere, pronto soccorso e Case della Comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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