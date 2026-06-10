Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, con un’ultima comunicazione del 10 giugno 2026 alle 16:25. La comunicazione viene inviata dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce informazioni sull’andamento del traffico e eventuali interventi sulla rete stradale. I dettagli specifici sugli eventuali disagi o interventi non sono stati ancora comunicati.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma nord spento l'incendio avvenuto in precedenza e traffico bloccato al km 17 circolazione tornata Dunque regolare tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare che spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud in interna auto in coda tra la cassa e la Salaria è più avanti con tratti tra la Nomentana e la Prenestina poi sul tratto Urbano della Roma Teramo sempre per traffico Si. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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