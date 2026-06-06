Alle 10:25 di oggi, la viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità. La piattaforma della regione Lazio fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade. Nessuna chiusura o incidente è stato segnalato al momento. Le informazioni sono disponibili per chi si sposta in zona, per pianificare eventuali percorsi alternativi.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna contattarti per traffico sulla diramazione Roma sud e l'ardeatina è più avanti ci rallenta tra Flaminia e sarai ha sottratto il ballo della Roma Teramo rallentamenti per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima andiamo sulla statale Aurelia quote trattore pietra e poi d'Oro Verso Civitavecchia ci spostiamo sulla Pontina anche qui rallentamenti all'altezza del raccordo anulare e più avanti tra Spinaceto e Castel di Decima nei due casi verso Latina Cambiamo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 10:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 09:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 07:25

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 20 | 25.

RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 08:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di attualit mobilità un servizi della regione Lazio traffico al momento è scorrevole su Gran parte delle ... romadailynews.it

Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit

Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it