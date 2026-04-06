Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 6 aprile 2026, la viabilità sulla Colombo a Roma è stata segnalata dall'Astral Infomobilità. La regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sul servizio di infomobilità e sulla viabilità in occasione della Pasquetta, fornendo informazioni sulle condizioni della strada e eventuali interventi in corso nella zona.

Astral infomobilità e buona Pasquetta infomobilità servizio della regione Lazio sulla Colombo a causa di un incidente Ci sono code all'altezza di via di Mezzocammino in direzione del raccordo anulare raccomandiamo la dovuta attenzione traffico regolare per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano altre criticità ricordiamo che per agevolare gli spostamenti sulla rete autostradale oggi 6 aprile fino alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con Massa superiore alle 7,5 tonnellate in vista del conto della giornata di domani 7 Aprile il blocco sarà invece in vigore dalle 9 alle 14 Passiamo al trasporto pubblico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio stazione regolare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Arsenal infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta ad Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook