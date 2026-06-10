Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio segnala alcune criticità. Sul raccordo anulare, si registrano code tra le uscite di via Tiburtina e via Salaria, con rallentamenti anche sulla tangenziale est. La situazione più intensa si verifica in direzione nord, dove si formano congestioni tra il km 10 e il km 20. Sul tratto urbano, traffico intenso lungo via Prenestina e via Casilina.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Firenze risolto L'incidente è avvenuto in precedenza ora la circolazione è regolare tra il bivio con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano Ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare kohden interna tra Bufalotta e a 24 e tra Casilina e Appia in esterna si rallenta dalla Salaria alla Cassia poi all'altezza della Aurelia infine dalla Roma Fiumicino alla Pontina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio alla tangenziale est verso quest'ultima situazione del traffico migliorata invece sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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