Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 11 | 25

Nella mattinata del 6 giugno 2026, alle 11:25, è stata segnalata un'interruzione sulla A1 Roma Napoli. La Regione Lazio, tramite il servizio Astral Infomobilità, ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità, senza specificare le cause dell'interruzione. La situazione interessa le auto in transito sulla carreggiata. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali deviazioni o tempi di riapertura.

Benji & Fede, disponibile da oggi l’ultima puntata di Caro Amico. Ospiti Aurora Ramazzotti e il suo storico autore e migliore amico Paolo Gioia video La notte di ABC – Monica Guerritore, Marco Lodoli, Giuliano Logos, Il Tre, Antonio Bannò alla serata finale dei Progetti Scuola ABC Edizione 2025-26 Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews.it Direttore responsabile Arrigo d'Armiento direttore@romadailynews.it Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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