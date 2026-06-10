Khephren Thuram si trasferirà in Premier League, anche se non è ufficialmente sul mercato. La Juventus ha dato il via libera al suo trasferimento, anche se il giocatore non è considerato incedibile. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non sono stati resi noti dettagli sul club di destinazione o sulla modalità del trasferimento.

di Bruno De Santis Khephren Thuram non è sul mercato in senso stretto. Ma non è nemmeno uno di quei giocatori considerati intoccabili. E questa differenza, quando si entra nelle settimane più calde del mercato, può cambiare parecchio. Alla Continassa il lavoro sulle entrate procede senza sosta, ma la Juventus sa bene che alcune operazioni potrebbero dipendere anche dalle uscite. In questo scenario il nome di Thuram merita attenzione, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni arrivate dall’Inghilterra. A fare il punto è stato Matteo Morett o sul suo canale Youtube. Il giornalista ha rivelato che nelle ultime settimane due club di Premier League hanno effettuato sondaggi concreti e approfonditi per il centrocampista francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Via libera Juventus: così Thuram va in Premier League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus Want BOTH Thuram Brothers! Martínez Targeted!

Notizie e thread social correlati

La Juventus valuta il sacrificio di Khéphren Thuram: i club di Premier League piombano sul franceseLa Juventus sta considerando di vendere il centrocampista francese Khéphren Thuram nella prossima sessione di mercato.

Ahi Juve, Thuram può finire in Premier League: la destinazioneIn queste ore si sono intensificate le voci riguardanti il possibile trasferimento di Khéphren Thuram alla Premier League.

Argomenti più discussi: Juventus-Vlahovic: è finita. Niente accordo per il rinnovo, l'attaccante lascia i bianconeri a parametro zero. Ecco dove può andare e...; Juventus Vlahovic addio certo, piacciono Sorloth e Kolo Muani; La Juve perde il 9. Leao, figuraccia mondiale. Imbarazzo Milan, Lotito la protesta è sempre più forte. Riflessione Baldini; Chiesa a ruota libera: Mai voluto lasciare la Juve. Como? Sono aperto a tutto, basta che gioco.

[Schira] Excl. - Bologna, Sassuolo, Como e Juventus (c'era un osservatore della Juve per vederlo contro il Monza durante la finale dei playoff) hanno mostrato interesse per il giovane talento del Catanzaro Mattia Liberali (nato nel 2007). L'AC Milan ha il 50% s reddit