Ahi Juve Thuram può finire in Premier League | la destinazione

In queste ore si sono intensificate le voci riguardanti il possibile trasferimento di Khéphren Thuram alla Premier League. La Juventus sta valutando la sua posizione, mentre il giocatore potrebbe lasciare il club per approdare in un campionato estero. La situazione sta evolvendo rapidamente e ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore.

,Cambia di colpo il futuro di Khéphren Thuram: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Juventus. La Juve si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Genoa ed è chiamata assolutamente a vincere, per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League 20262027. Proprio dal piazzamento finale, dipenderanno anche le strategie di mercato dei bianconeri in vista della nuova stagione. Khéphren Thuram, ad esempio, potrebbe fare le valigie senza accesso alla massima competizione continentale per club. Il centrocampista francese è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ahi Juve, Thuram può finire in Premier League: la destinazione Articoli correlati Thuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell’ingaggio. I dettagliThuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell’ingaggio. Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato!Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome... Juventus, l'intervista di Khéphren Thuram dopo il primo gol in Champions League contro il Benfica