La Juventus valuta il sacrificio di Khéphren Thuram | i club di Premier League piombano sul francese
La Juventus sta considerando di vendere il centrocampista francese Khéphren Thuram nella prossima sessione di mercato. La decisione potrebbe essere presa a causa della mancanza di entrate legate alla qualificazione alla Champions League. Sul giocatore si sono fatti avanti diversi club di Premier League, pronti a fare un'offerta. La società valuta le opzioni per far fronte alle esigenze finanziarie e sportive.
La Juventus potrebbe essere costretta a cedere il centrocampista francese Khéphren Thuram durante la prossima sessione di calciomercato a causa dei mancati introiti derivanti dalla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Come riportato in un approfondimento firmato da Rosa Doro sulle pagine di TuttoJuve.com, le indiscrezioni di mercato rilanciate da Sportmediaset indicano il mediano transalpino come uno dei principali indiziati a lasciare Torino a fronte di un’offerta congrua. La valutazione del cartellino fissata dalla dirigenza bianconera si aggira attorno ai 40 milioni di euro, una somma considerata fondamentale per garantire il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario e dare ossigeno alle casse societarie senza la necessità di ricorrere a ricapitalizzazioni forzate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus, l'intervista di Khéphren Thuram dopo il primo gol in Champions League contro il Benfica
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