La Juventus valuta il sacrificio di Khéphren Thuram | i club di Premier League piombano sul francese

Notizia in breve

La Juventus sta considerando di vendere il centrocampista francese Khéphren Thuram nella prossima sessione di mercato. La decisione potrebbe essere presa a causa della mancanza di entrate legate alla qualificazione alla Champions League. Sul giocatore si sono fatti avanti diversi club di Premier League, pronti a fare un'offerta. La società valuta le opzioni per far fronte alle esigenze finanziarie e sportive.