Via libera Cdm a decreti su Intelligenza artificiale Piantedosi | Al servizio della polizia ma nessun Grande Fratello

Da webmagazine24.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi riguardanti l’intelligenza artificiale. Le norme prevedono l’uso dell’IA a supporto delle forze di polizia, senza tuttavia istituire un sistema di sorveglianza di massa. Il ministro dell’interno ha dichiarato che l’uso dell’IA sarà finalizzato ai servizi di pubblica sicurezza, sottolineando che non si tratta di un sistema di sorveglianza di tipo “Grande Fratello”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri a due decreti legislativi in materia di intelligenza artificiale, con l'Ai messa al servizio anche delle forze di polizia. Ma "ma non c'è nessun Grande Fratello generalizzato perché è vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzate, quindi non mirata, di dati dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Piantedosi: ok a decreto sull’IA al servizio delle forze di polizia ma non sarà un Grande fratelloIl Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due decreti legislativi che aggiornano le normative europee sull'intelligenza artificiale.

Private AI: l'intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendaleUn'azienda ha annunciato l'introduzione di una nuova intelligenza artificiale privata, progettata per gestire dati sensibili in modo sicuro.

grande fratello via libera cdm aVia libera Cdm a decreti su Intelligenza artificiale, Piantedosi: Al servizio della polizia, ma nessun Grande FratelloVia libera del Consiglio dei ministri a due decreti legislativi in materia di intelligenza artificiale, con l'Ai messa al servizio anche delle forze di polizia. Ma ma non c'è nessun Grande Fratello g ... adnkronos.com

grande fratello via libera cdm aGoverno Meloni, ok del Cdm a decreti sull’IA. Piantedosi: Non sarà Grande FratelloLeggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, ok del Cdm a decreti sull’IA. Piantedosi: 'Non sarà Grande Fratello' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web