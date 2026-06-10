Via libera Cdm a decreti su Intelligenza artificiale Piantedosi | Al servizio della polizia ma nessun Grande Fratello
Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi riguardanti l’intelligenza artificiale. Le norme prevedono l’uso dell’IA a supporto delle forze di polizia, senza tuttavia istituire un sistema di sorveglianza di massa. Il ministro dell’interno ha dichiarato che l’uso dell’IA sarà finalizzato ai servizi di pubblica sicurezza, sottolineando che non si tratta di un sistema di sorveglianza di tipo “Grande Fratello”.
(Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri a due decreti legislativi in materia di intelligenza artificiale, con l'Ai messa al servizio anche delle forze di polizia. Ma "ma non c'è nessun Grande Fratello generalizzato perché è vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzate, quindi non mirata, di dati dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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