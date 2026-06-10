Via libera Cdm a decreti su Intelligenza artificiale Piantedosi | Al servizio della polizia ma nessun Grande Fratello

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi riguardanti l’intelligenza artificiale. Le norme prevedono l’uso dell’IA a supporto delle forze di polizia, senza tuttavia istituire un sistema di sorveglianza di massa. Il ministro dell’interno ha dichiarato che l’uso dell’IA sarà finalizzato ai servizi di pubblica sicurezza, sottolineando che non si tratta di un sistema di sorveglianza di tipo “Grande Fratello”.