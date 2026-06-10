Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due decreti legislativi che aggiornano le normative europee sull'intelligenza artificiale. Questi decreti prevedono l'uso dell'IA al servizio delle forze di polizia, con specifiche restrizioni. Il ministro dell’Interno ha dichiarato che il sistema non sarà un “Grande fratello” e ha sottolineato che l’obiettivo è garantire sicurezza senza compromettere i diritti civili. I decreti devono ora passare alle procedure di conversione in parlamento.

Via libera dal Consiglio dei ministri in via preliminare a due decreti legislativi di adeguamento delle normative europee in materia di intelligenza artificiale. «L’Italia, in virtù di questi decreti attuativi, insieme con la legge 132 dello scorso anno è la prima nazione che si dota di una disciplina normativa nazionale organica in materia di intelligenza artificiale», ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano al termine della riunione dell’esecutivo. «Ogni utilizzo dell’Intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto a una revisione e sorveglianza umana qualificata. Inoltre, deve garantire la tutela dei dati personali e sensibili. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Piantedosi: ok a decreto sull’IA al servizio delle forze di polizia ma non sarà un Grande fratello

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