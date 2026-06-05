Un'azienda ha annunciato l'introduzione di una nuova intelligenza artificiale privata, progettata per gestire dati sensibili in modo sicuro. La tecnologia consente di elaborare informazioni complesse senza condividere dati con terze parti, rafforzando la sovranità aziendale. La soluzione mira a migliorare l’efficienza operativa e a proteggere il patrimonio informativo, ottimizzando i processi quotidiani e garantendo la sicurezza dei dati.

Il futuro dell’innovazione d'impresa passa per l'integrazione di soluzioni capaci di elaborare dati complessi in totale sicurezza, proteggendo il patrimonio informativo e ottimizzando i flussi di lavoro quotidiani. In questa intervista, Marco Astori, Country Manager di Asus Italy, ci guida alla scoperta della Private AI e delle nuove frontiere tecnologiche che consentono alle aziende di implementare modelli di linguaggio avanzati direttamente sui propri PC, coniugando efficienza operativa e sovranità digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Private AI: l'intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale

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