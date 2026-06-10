I ladri hanno preso di mira un'ottica in via Ferrucci, rompendo la vetro con un oggetto pesante e usando l’arredo urbano, come panchine e cassonetti, per creare un varco. Hanno tentato di divellere la saracinesca con attrezzi metallici, ma sono stati fermati dall’intervento delle forze dell’ordine. Il colpo ha causato danni ingenti all’esercizio, che resterà chiuso per i lavori di riparazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

? Punti chiave? In Breve Tentato furto in via Ferrucci: danni ingenti all’Ottica Marlazzi dopo l’aggressione alla vetrina. I malviventi sono fuggiti dopo aver tentato di colpire l’ Ottica Marlazzi di via Ferrucci nella notte di questo mercoledì 10 giugno. L’azione criminale, avvenuta poco dopo la mezzanotte, si è conclusa con il fallimento del colpo grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri. Sebbene i ladri non siano riusciti a entrare nel locale, i danni materiali causati al negozio sono stati molto pesanti. La dinamica dell’assalto: tra saracinesca forzata e colpi alla vetrata. Il piano dei rapinatori si è sviluppato in due fasi distinte durante le ore notturne. Inizialmente, i soggetti hanno puntato alla struttura metallica dell’esercizio commerciale. Utilizzando un paletto come se fosse un piede di porco, sono riusciti a divelte la saracinesca che proteggeva l’ingresso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Ferrucci, assalto all’ottica: scacco ai ladri e danni ingenti

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