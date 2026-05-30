manfredonia assalto al bancomat nella notte ingenti danni

Notizia in breve

Nella notte, un commando ha assaltato il bancomat della banca BPER in Piazza Marconi a Manfredonia. L'azione ha provocato ingenti danni alla macchina e all'area circostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Non sono stati segnalati feriti. La banca è stata chiusa temporaneamente per verifiche e riparazioni. La polizia sta raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza.