Manfredonia assalto al Bancomat nella notte ingenti danni

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un commando ha assaltato il bancomat della banca BPER in Piazza Marconi a Manfredonia. L'azione ha provocato ingenti danni alla macchina e all'area circostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Non sono stati segnalati feriti. La banca è stata chiusa temporaneamente per verifiche e riparazioni. La polizia sta raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza.

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MANFREDONIA – Nella notte il bancomat della banca BPER in Piazza Marconi è stato preso d’assalto da un commando. Violenta esplosione tra le tre e le quattro della notte. L’esplosione è stata udita in tutto il centro città. Il commando si sarebbe dileguato con il bottino. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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