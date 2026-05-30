Manfredonia assalto al Bancomat nella notte ingenti danni
Nella notte, un commando ha assaltato il bancomat della banca BPER in Piazza Marconi a Manfredonia. L'azione ha provocato ingenti danni alla macchina e all'area circostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Non sono stati segnalati feriti. La banca è stata chiusa temporaneamente per verifiche e riparazioni. La polizia sta raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza.
MANFREDONIA – Nella notte il bancomat della banca BPER in Piazza Marconi è stato preso d’assalto da un commando. Violenta esplosione tra le tre e le quattro della notte. L’esplosione è stata udita in tutto il centro città. Il commando si sarebbe dileguato con il bottino. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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? Nuovo assalto a un bancomat nella provincia di Foggia. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4, è stato preso di mira lo sportello ATM della BPER in piazza Marconi, a Manfredonia? https://www.antennasud.com/manfredonia-assalto-al-bancomat-b facebook
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