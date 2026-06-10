vertenza trasnova lavoratori in presidio presso la sede della regione campania

Notizia in breve

Oggi pomeriggio, i lavoratori della Trasnova hanno organizzato un presidio davanti alla sede dell’assessorato alle Attività Produttive del Centro Direzionale di Napoli. La manifestazione si è svolta in concomitanza con un incontro convocato dalla Regione Campania con le società Sia e Napoli Uno. La presenza dei lavoratori è stata una risposta alla situazione occupazionale e alle questioni legate alla vertenza in corso.