Vertenza Trasnova lavoratori in presidio presso la sede della Regione Campania
Oggi pomeriggio, i lavoratori della Trasnova hanno organizzato un presidio davanti alla sede dell’assessorato alle Attività Produttive del Centro Direzionale di Napoli. La manifestazione si è svolta in concomitanza con un incontro convocato dalla Regione Campania con le società Sia e Napoli Uno. La presenza dei lavoratori è stata una risposta alla situazione occupazionale e alle questioni legate alla vertenza in corso.
Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi pomeriggio, in occasione di un incontro convocato dalla Regione Campania con le società Sia e Napoli Uno, i lavoratori della Trasnova si sono ritrovati in presidio presso la sede dell’assessorato alle Attività Produttive del Centro Direzionale di Napoli. “ Ci aspettiamo soluzioni concrete e realizzabili entro il termine della cassa integrazione straordinaria. Per la Fiom – dichiarano Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Cgil Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile settore automotive Fiom Cgil Napoli – il ricorso agli ammortizzatori sociali deve servire per traghettare i lavoratori Trasnova verso altre soluzioni occupazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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