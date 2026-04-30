Vertenza Trasnova azienda ritira licenziamenti per i 94 lavoratori

La Trasnova ha deciso di ritirare i licenziamenti annunciati per 94 lavoratori. La decisione arriva a seguito di una comunicazione ufficiale dell'azienda, che ha informato le parti coinvolte della sospensione delle procedure di licenziamento. Questa scelta riguarda gli stabilimenti di logistica gestiti dall'azienda e interessa direttamente i dipendenti coinvolti. La vicenda si è sviluppata in un contesto di tensione tra le parti, con incontri e comunicazioni ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Trasnova, azienda che si occupa di logistica negli stabilimenti Stellantis italiani, ha ritirato questa mattina il licenziamento collettivo per i suoi 94 dipendenti, 53 dei quali impiegati nella fabbrica automobilistica di Pomigliano d’Arco (Napoli), e concesso agli stessi la cassa integrazione per cessazione attività fino al 31 dicembre. Il licenziamento sarebbe diventato effettivo tra poche ore. Lo rendono noto Giuseppe Raso e Aniello Graziano, rispettivamente segretario generale della Fismic di Napoli, e segretario provinciale del sindacato. “ Chiediamo la cig da oltre un anno e mezzo – hanno spiegato i sindacalisti – e finalmente l’azienda, a poche ore dai licenziamenti effettivi, ha concesso l’ammortizzatore sociale per cessazione attività, annunciando di aver raggiunto un accordo con Stellantis.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vertenza Trasnova, azienda ritira licenziamenti per i 94 lavoratori Notizie correlate Microgame ritira i licenziamenti: svolta nella vertenza, 14 lavoratori verso la ricollocazioneTempo di lettura: < 1 minutoSvolta inattesa per quanto riguarda la vertenza Microgame. Scade il contratto con Stellantis, Trasnova licenza 94 lavoratoriTrasnova ha annunciato il licenziamento di 94 lavoratori in tutta Italia in seguito alla scadenza del contratto con Stellantis. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Indotto Stellantis, oggi Tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Vertenza Trasnova, azienda ritira licenziamenti per i 94 lavoratoriLa Trasnova, azienda che si occupa di logistica negli stabilimenti Stellantis italiani, ha ritirato questa mattina il licenziamento collettivo per i suoi 94 dipendenti, 53 dei quali impiegati nella fa ... ansa.it Vertenza Trasnova, dalla Regione spiragli positiviCinque giorni ancora, poi per i 53 dipendenti della Trasnova, lo spettro del licenziamento si tramuterà purtroppo in realtà, proprio a partire dal giorno della festa dei lavoratori. La crisi dell'azie ... rainews.it